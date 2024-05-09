شرطة رأس الخيمة السياحية تعرّف زوار معرض سوق السفر بجهودها

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم الشرطة السياحية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال».

وقال الرائد غانم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية، إن تدشين منصة تستعرض جهود الشرطة السياحية في رأس الخيمة، بمقر معرض سوق السفر العربي يستهدف تعريف وتثقيف زوار المعرض حول أدوار ومهام عمل وإنجازات الشرطة السياحية في حفظ الأمن السياحي وتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع، فضلاً عن دورها في دعم ريادة الأعمال وتوظيف إمكانياتها في دعم قطاع السياحة.

وأضاف الرائد غانم السويدي أن المشاركة في المعرض فرصة للمساهمة في دعم التنمية والاستدامة التي تتطلع لها القيادة الرشيدة، وتنتهجها وزارة الداخلية، وذلك بتضافر الجهود لإبراز جهود الشرطة السياحية في التطوير والتنمية من خلال حماية السياح والمواقع السياحية، وتعزيز الوعي الأمني السياحي لجميع الزوّار والسياح في المناطق الجبلية والوديان والمواقع الأثرية والتراثية وفي المراكز التجارية والأسواق وبين المدن والأحياء، والحفاظ على جميع هذه المكتسبات الوطنية وتوفير بيئة سياحية آمنة وجاذبة تعزز من تجارب السياح في الدولة.

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