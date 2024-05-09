أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد نرسخ مكانة دبي كمحفز عالمي للنمو واستشراف المستقبل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مواصلة دفع الجهود لترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمحفز عالمي للنمو ووجهة للابتكار والتطور واستشراف آفاق المستقبل في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه إن عقد اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في معرض سوق السفر العربي للمرة الأولى، لدلالة على عزم دبي المضي في مواصلة دورها كمقصد سياحي منشود، ونقطة ربط مهمة ومحورية بين جميع قارات العالم، بمقوماتها الريادية التي تشكل ركيزة مسيرتها التنموية.

ونشر سموه تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، مفادها: "شاركت في اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي عُقد في معرض سوق السفر العربي للمرة الأولى، في دلالة على عزم دبي المضي في مواصلة دورها كمقصد سياحي منشود، ونقطة ربط مهمة ومحورية بين جميع قارات العالم، بما تحظى به من مقومات وفرص ريادية تشكل ركيزة لمسيرتها التنموية".

ووأضاف سموه: "انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل دفع الجهود لترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمحفز عالمي للنمو ووجهة للابتكار والتطور واستشراف آفاق المستقبل في مختلف القطاعات".

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