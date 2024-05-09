موانئ دبي العالمية تفوز بجائزتين جديدتين في مجال الاستدامة

المصدر: البيان

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فازت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بجائزتين جديدتين في حفل توزيع جوائز مؤسسة "سيل" لاستدامة الأعمال لعام 2024، والتي تكرّم الشركات في مجالات الاستدامة والإنجاز البيئي والقيادة، وتركّز على الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة.

وشملت جوائز مؤسسة "سيل" للاستدامة علامات تجارية مشهورة وشركات ناشئة عالية النمو وشركات في طور التقدم. وقد مُنحت جائزة المبادرات البيئية إلى "دي بي ورلد سانتوس" لإعادة استخدام مواد النفايات في إنتاج الطاقة، بدلاً من رميها في مكب النفايات.

كما تم تكريم مجموعة موانئ دبي العالمية لتطويرها نظام "بوكس باي" (BOXBAY)، وهو نظام ثوري بمزايا الأتمتة وآمن وصديق للبيئة لتخزين الحاويات. وتُقدم هذه الجائزة للاحتفاء بالابتكار المستدام حيث استطاع نظام "بوكس باي" تغيير الطريقة التي يتم بها تخزين الحاويات وتنظيمها ونقلها، مما يقلل بشكل كبير من تأثير انبعاثات الكربون في محطات الحاويات.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يشرفنا الفوز بجائزة المبادرات البيئية وجائزة الابتكار المستدام ضمن جوائز "سيل" لهذا العام. ويمثل الفوز بجائزة المبادرات البيئية في أعمالنا في "دي بي ورلد سانتوس" في البرازيل، حيث حققنا إنجاز إعادة استخدام النفايات بنسبة 100٪، تطوراً لافتاً يؤكد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بالإدارة المسؤولة لنفاياتها من خلال اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري والتصميم الذكي. كما نتشرف بحصولنا على جائزة الابتكار المستدام لتطويرنا تقنية "بوكس باي" ، ما يمثل تأكيداً على جهودنا في إحداث تحوّلات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية بموانئ الحاويات لتحقيق درجات أعلى من الكفاءة والاستدامة."

ومنذ توليها العمليات في ميناء سانتوس في عام 2013، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية المشغل الرائد للموانئ متعددة الأغراض في البرازيل، حيث تمكنت من التعامل مع الحاويات والسليلوز والحبوب والأسمدة في وقت واحد، مع القدرة على مناولة 1.4 مليون حاوية نمطية وأكثر من 5 ملايين طن من البضائع.

وفي عام 2022، أصبحت أول محطة ميناء في البرازيل تقلل من كمية النفايات المرسلة إلى مكب النفايات في إطار مشروع "أتيرو زيرو" (Aterro Zero)، الذي يحول جميع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير في الموقع إلى طاقة مستدامة للأنشطة الصناعية.

ومنذ ذلك الحين، تم تحويل النفايات مثل السليلوز والنفايات الناتجة عن تنظيف الساحات وورق التواليت والمواد العضوية، إلى وقود لأفران الأسمنت، وذلك باستخدام تكنولوجيا خاصة لإعادة استخدام الطاقة تسمى (CDRU).

كما قامت مجموعة موانئ دبي العالمية بتطوير "بوكس باي" في مشروع مشترك مع مجموعة (SMS) الألمانية المتخصصة في الهندسة الصناعية، كحل لبعض التحديات الرئيسية في مجال الخدمات اللوجستية لموانئ الحاويات، والجمع بين زيادة الكفاءة وتحقيق الأهداف البيئية. وقد تمت تجربة الهيكل الفولاذي الضخم لنظام "بوكس باي" في ميناء جبل علي بدبي، حيث يقلل النظام من المساحة اللازمة لتخزين الحاويات بنسبة 60%، ويلغي حركات تعديل مواقع الحاويات والتي تعاني منها أنظمة التخزين التقليدية. وبفضل الأتمتة الكاملة، يمكن زيادة سرعات إعادة الشحن على رصيف الميناء بنسبة تصل إلى 20%، في حين أن استخدام الطاقة الشمسية المولدة من الألواح الكهروضوئية على سطح نظام التخزين، وتجديد الطاقة عند إنزال الحاويات، يعني أيضًا امكانية التشغيل بطريقة محايدة لثاني أكسيد الكربون.

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