"باركن" تكشف عن نتائجها الافتتاحية بعد طرحها العام الأولي

المصدر: البيان

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كشفت "باركن" عن نتائجها الافتتاحية بعد طرحها العام الأولي الناجح، حيث حقّقت زيادة بنسبة 33% في الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2024.

وجاءت أبرز النتائج مقارنةً بالربع الأول لعام 2023 كالتالي:

- زيادة إجمالي عدد معاملات المواقف بمقدار +9%

- ارتفاع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار +2 نقطة مئوية إلى 26%

- زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار +8%، مع ارتفاع إيرادات المواقف العامة بمقدار +11%

- ارتفاع أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار +33%، مع توسّع هامش الربح إلى 64% (من 52%)

- ارتفاع الربح بعد الضريبة بمقدار +5%

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