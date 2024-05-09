ديليفرو توصل طلباً حصرياً على متن قارب العبرة في خور دبي

المصدر: البيان

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نفذت ديليفرو خدمة توصيل حصرية باستخدام قارب العبرة في خور دبي التاريخي، احتفاءاً بالتراث العريق لإمارة دبي، بتوصيل الطلبات من خلال طرق فريدة ومبتكرة وغير متوقعة. وتأتي هذه الخطوة للاحتفاء بالتاريخ الثقافي الغني لدبي، وتؤكد التزام ديليفرو بتوفير تجارب محلية مميزة وتعزيز الروابط بين المجتمعات، فضلاً عن الارتقاء بتجارب التسوق وتناول الطعام.

وشكلت العبرة وسيلة النقل الرئيسية في دبي لعدة أجيال، حيث كانت تنقل الركاب والبضائع عبر خور دبي، المعروف بقلب دبي. ويمثل هذا القارب الخشبي رمزاً لتاريخ دبي الغني، فهو يحظى بمكانة خاصة لدى السكان المحليين، و يعكس تطور الإمارة وتحولها إلى وجهة عالمية رائدة. وخلال هذا الحدث الحصري، قامت ديليفرو بدمج العناصر المميزة لعلامتها التجارية ضمن قارب عبرة يعود تاريخه إلى 30 عاماً، ليجمع بين العناصر التراثية الأصيلة واللمسات العصرية. وانطلق القارب الفريد من نوعه في رحلة توصيل بين سوق ديرة القديم وبر دبي.

وكشفت ديليفرو عن مجموعة من المطاعم التي تحظى بإقبالٍ كبير ضمن مشهد المأكولات المتنوع في ديرة وبر دبي، بما في ذلك الصفدي ولفاح وشارع منقوشة وجوهرة الشام الشهيرة بالنكهات الشرقية الأصيلة، ومطعم كريف الذي يقدم أطباقاً صحية وشهية، ومطعم بارس الإيراني الذي يقدم تشكيلة من ألذ الأطباق الإيرانية. ويتصدر مطعم جازيبو مشهد المطاعم التي تقدم أطباقاً من المطبخ الهندي، بينما يبرز تشين تشين بوصفه المطعم الصيني الأكثر إقبالاً، كما يقدم مطعم مانا لاند أشهى الأطباق الكورية المميزة، كما يتربع مطعم جوليبي على رأس قائمة مطاعم الوجبات السريعة الأكثر تفضيلاً. ويضمن انتشار ديليفرو على نطاق واسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، للسكان والزوار فرصة استكشاف عالمٍ غني ومتنوع من الأطعمة المحلية الشهية بكل سهولة عبر التطبيق. ومن خلال الاحتفاء بالرموز الأيقونية لتاريخ دبي مثل قوارب العبرة، تواصل ديليفرو تسليط الضوء على ذكريات الماضي التي تحظى بمكانة فريدة لدى عملائها.

ومع مضي قوارب العبرة رحلتها في المياه الهادئة لخور دبي، تعكس هذه الخدمة الحصرية غنى وأصالة تاريخ دبي العريق، وتشكّل دليلاً ملموساً على التزام ديليفرو بالاحتفاء بالتقاليد وتعزيز الروابط المجتمعية، ما يجعلها علامة فارقة تترك بصمتها في عالم تجارب التوصيل المميزة عند الطلب في مختلف أنحاء الإمارة.

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