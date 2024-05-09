"الأمن السيبراني" يوصي بضرورة تحديث متصفح كروم

المصدر:
  • البيان
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أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزة مستخدميها إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، ومشاركة تلك التحديثات مع الجهات والشركاء المختلفين.

ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى ضرورة الإبلاغ عن أية معلومات حول تلك الثغرات.

وأصدرت شركة غوغل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة.

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