أكسيوم برايم للتطوير تطلق مشروع مايلستون ريزيدنسز في مثلث قرية جميرا

المصدر: البيان

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أطلقت شركة أكسيوم برايم للتطوير العقاري مشروع "مايلستون ريزيدنسز" الفاخر في مثلث قرية جميرا، والذي يمزج بين التطور الحضري وجاذبية المناظر الطبيعية، ويضم 51 مسكناً، بما في ذلك وحدات بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وأخرى بغرفتي نوم مع غرفة خادمة، ومساحتين للبيع بالتجزئة.

ويوفّر مشروع "مايلستون ريزيدنسز" تجربة عيش فريدة، حيث يجسّد الحياة الفاخرة ويدمج بين الأناقة الحضرية وهدوء البيئة الطبيعية. كما يضمن عائدًا كبيرًا على الاستثمار بفضل إطلالاته الخلابة على حديقة المجتمع، إلى جانب موقعه الاستراتيجي الذي يتمتع بسهولة الدخول والخروج، والوصول المريح داخل المجتمع والوجهات القريبة.

ويقدم المشروع مجموعة من المرافق، بما في ذلك صالة للياقة البدنية وحوض سباحة على السطح ومنطقة منصة هادئة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الاستفادة من خطّة سداد مرنة، عبر دفع 40% خلال مرحلة البناء و60% عند التسليم. ومع الطلب الكبير الذي شهده المشروع، تم بالفعل بيع 70% منه، بمتوسط سعر يصل إلى 1,400 درهم للقدم المربع، لتصل المبيعات إلى 70 مليون درهم.

ويُشار إلى أن أكسيوم برايم للتطوير العقاري تأسست على يد خبراء متمرسين تتجاوز خبرتهم 60 عامًا في جميع أنحاء هولندا والإمارات العربية المتحدة. ويتضمن سجلهم الحافل إنشاء أكبر مشروع عقاري في هولندا، وتسليم أكثر من 3000 وحدة سكنيّة بما فيها أكثر من 2000 فيلا على مستوى العالم، والإشراف على نقل ما يصل إلى 50 مبنى. وتلتزم أكسيوم برايم بتوظيف خبرتها الواسعة في دبي، وتسعى جاهدة لتكرار الإنجازات السابقة ولعب دور محوري في تشكيل أفق الإمارة.

وتتخصص الشركة في بناء مساكن راقية في مناطق مختارة في جميع أنحاء دبي، وتتبنى استراتيجية تُسهم في تحقيق عوائد مُجزية للمستثمرين مع تقليل المخاطر، وبالتالي إنشاء معيار جديد للتميز في هذا القطاع.

وأعرب حمزة أبو زنّاد، الشريك المؤسس لشركة أكسيوم برايم للتطوير العقاري عن سعادته بإطلاق المشروع الأول للشركة في مثلث قرية الجميرا، مؤكداً على فلسفة الشركة المتمثلة في تطوير مشاريع تقدم قيمة كبيرة للمستثمرين والمشترين. وقال: "نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في مشاريعنا وضمان إنجاز وتسليم المشروع بسرعة، إلى جانب تقديم خيارات دفع مرنة. كما نتطلّع إلى الإعلان عن مشروع عقاري جديد في الربع الثالث من العام الجاري داخل جميرا جاردن سيتي".

وفي الوقت الذي تسعى فيه أكسيوم برايم للتطوير العقاري إلى المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع العقاري في دبي، فإن الشركة تتطلّع إلى ترسيخ إرثها المتمثل في توفير تجارب عيش فريدة من نوعها تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة داخل المدينة.

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