القرية العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً خلال موسمها الـــــ28

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تسجيلها لرقم قياسي جديد باستقطابها 10 مليون زائر خلال موسمها الـ28.

تعد القرية العالمية إحدى الوجهات الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أغلقت أبوابها في 8 مايو 2024 وذلك للموسم الـــ28، حيث أبهرت القرية العالمية ضيوفها طوال الموسم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة من نوعها، لتتيح للضيوف من جميع الأعمار عالماً أكثر روعةً وذكرياتٍ ستبقى خالدة في وجدانهم. وتضمّنت أجندة الأنشطة والفعّاليات الترفيهية المتنوعة التي زخِرت بها القرية العالمية، الحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية الغامرة وتجارب التسوّق المميزة والجولات الحماسية وغيرها.



وبهذه المناسبة، قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه: "في الوقت الذي نسدل فيه الستار على هذا الموسم الاستثنائي، فإننا فخورين بتحطيمنا الرقم القياسي وبلوغنا حاجز 10 مليون زائر، ما يعكس مكانة القرية العالمية الكبيرة كوجهةٍ عالمية للثقافة، كما يرسخ التزامنا بالمساهمة بشكلٍ فاعل في النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي. ويؤكد هذا النجاح أيضاً على الشعبية التي تتمتع بها القرية العالمية بما تتيحه من تجارب ثقافية متنوعة، والالتزام المتميز الذي أظهره فريق العمل وتفانيهم في إنجاح هذا الموسم."

و أضاف إروا : "نعمل في دبي القابضة للترفيه على تقديم أفضل الخدمات والتجارب للزوار والضيوف من خلال الابتكار والتطوير المستمر وكذلك بإرساء معايير جديدة للتميز في مجال الترفيه. وفي الوقت الذي نبدأ فيه أولى خطواتنا استعداداً للموسم الـ 29، فإننا نتطلع للكشف عن المزيد من التجارب المبهرة لضيوفنا من جميع أنحاء العالم، والتي ستساهم في ترسيخ مكانة القرية العالمية كوجهةً عالميةً رائدةً في عالم الترفيه. نحن فخورون بما حقّقناه خلال هذا الموسم، وملتزمون برؤيتنا التي تتمحور حول تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا."

احتفلت القرية العالمية خلال موسمها الـ 28 بأكثر من 90 ثقافة متنوعة تجسّدت في 27 جناحاً، كما شهدت فعالياتها عروضاً أَدَّاها أكثر من 400 فنان قدموا خلالها أكثر من 40,000 من العروض التي أبهرت ضيوف القرية العالمية. واستمتع الزوار بتجارب استثنائية في العديد من الوجهات الترفيهية المتنوعة التي زخرت بها القرية العالمية، بما في ذلك أكثر من 200 من الجولات وألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الفريدة، فيما حظوا أيضاً بتجارب فريدة في المتاجر المختلفة التي بلغت أكثر من 3,500 منفذاً وما يزيد على 250 من خيارات المطاعم.

وسيكون الضيوف من جميع أنحاء العالم، على موعد مع تجارب ترفيهية وثقافية أكثر حماساً حين افتتاح الموسم الـ 29 للقرية العالمية.

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