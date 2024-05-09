سهم «سبينس» يقفز 11% بأولى جلسات التداول في سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز سهم شركة «سبينس» بنحو 11% لتصل إلى 1.7 درهم في بداية أولى جلسات تداوله في سوق دبي المالي اليوم الخميس.

وكانت الشركة أعلنت عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.53 درهم للسهم، حيث تم بيع الأسهم المعروضة بعائدات إجمالية بلغت نحو 1.38 مليار درهم (375 مليون دولار) تقريباً.

وانتهى اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة يوم 29 أبريل، بينما انتهى اكتتاب المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) يوم 30.

ورفعت الشركة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 % من إجمالي حجم الطرح الأولي بعدما كان 5 % سابقاً، وأبقت إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 % من إجمالي رأس المال.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الدوليين، حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

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