أداء استثنائي لـ «إينوك» في عام 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة «إينوك» تحقيق أداء استثنائي في 2023، من خلال نجاح استراتيجية النمو الجديدة طويلة المدى التي اعتمدتها، والتي تهدف إلى تزويد أفضل الحلول العالمية في قطاع الطاقة المستدامة والمتكاملة، وبما يعزز مكانة المجموعة مسهماً رئيساً في الابتكار واستشراف المستقبل في مجال الطاقة.

وتهدف استراتيجية النمو، التي أطلقتها المجموعة في أوائل العام الماضي، وترتكز على خمس ركائز استراتيجية، إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً، من خلال مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمية.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: انطلاقاً من الأهداف العملية لاستراتيجيتنا للنمو، التي تتكون من خمس ركائز، تواصل المجموعة جهودها لتنفيذ رؤيتها المستدامة طويلة المدى، في إطار مساعيها لقيادة عملية التحول إلى مستقبل مستدام وأقل انبعاثاً للغازات، وأكثر اعتماداً للطاقة الخضراء.

وأضاف: يبين أداء الأعمال الاستثنائي للمجموعة في 2023، التزامها بالابتكار، ويعكس زخمنا المستمر نحو تعزيز القيمة المستدامة في قطاع الطاقة. ونعتزم مواصلة البناء على ما تحقق من الأهداف الرئيسة لهذه الاستراتيجية في 2024 وما بعده، لتلبية توقعات شركائنا، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الطموحة لدبي والإمارات.

وارتفعت ربحية «إينوك» عبر سلسلة القيمة في 2023، حيث ظلت المجموعة ملتزمة بتعزيز القدرة التنافسية، وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد المحلي، في إطار مستهدفات الركيزة الأولى للاستراتيجية، التي جرى تنفيذها مؤخراً، وهي «التطوير الاستباقي».

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