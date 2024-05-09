ربط إلكتروني بين «عقاري الشارقة» و«بلدي خورفكان»

المصدر: الشارقة- البيان

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أبرمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان، يتم بموجبها تقديم خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات العقارية، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بالقطاع العقاري في خورفكان حرصاً منهما على تكامل الأدوار للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتطويرها دون أية عوائق.

وقع المذكرة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بحضور عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وسهيل النقبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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