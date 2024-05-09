«أدنوك» توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتوريد الغاز المسال من مشروع الرويس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك» عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية الغاز الطبيعي المسال لتوريد 600 ألف طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً مع «إنرجي بادن فورتمبيرغ»، إحدى أكبر شركات الطاقة في ألمانيا.

وسوف يتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المخطط أن يكون المشروع أقل منشأة في العالم من حيث مستوى كثافة الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر اعتماد الكهرباء النظيفة في عمليات التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.

وتعد هذه الاتفاقية طويلة الأمد، الثالثة التي يتم توقيعها لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقع في 2028.

وقالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: يستمر مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في اكتساب المزيد من الزخم والمساهمة في ترسيخ مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. وتستند هذه الاتفاقية مع الشركة الألمانية إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الإمارات وألمانيا للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، حيث ستدعم جهود ألمانيا في سعيها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.

وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي التي وقعتها الإمارات وألمانيا في 2022 إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.

وقال بيتر هايدك، عضو مجلس الإدارة في «إنرجي بادن فورتمبيرغ» للبنية التحتية للتوليد المستدام: يسعدنا أن نوقع مع «أدنوك» أول عقدٍ للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط. نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع محفظة مشترياتنا وإنشاء سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بنا. كما يمكننا الاستفادة أيضاً من الخبرة المتراكمة لـ «أدنوك» لتحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء هيكل استيراد للطاقة الخضراء . وتنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.

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