رئيس «الفيا»: نستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 25 مليار دولار

المصدر: دبي - وام

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توقع روجر روحانا الرئيس التنفيذي لشركة «الفيا»، المدعومة استراتيجياً ومالياً من صندوق «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة و«بنك أوف نيويورك ميلون»، أن يصل حجم أصول الشركة المدارة إلى نحو 25 مليار دولار بحلول مطلع سنة 2025 مع تسارع وتيرة النمو واستمرار حالة الزخم الراهنة.

وقال روحانا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية إن ارتفاع حجم الأصول المدارة إلى هذه الأرقام، يعني أننا سنقوم، عبر عملائنا من البنوك بتمكين نحو 4 ملايين مستثمر في الإمارات والسعودية.

وأضاف «الإمارات المكان الأمثل لإدارة أعمالنا، ولا سيما أن الدولة تواصل العمل بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، إضافة إلى تأثيرات شبكات الأعمال التي تتيحها المنظومة الإيكولوجية، وما توفره من فرص شاسعة للتواصل مع شركاء أقوياء على امتداد سلسلة القيمة، ومخزون متنوع من المواهب المتخصصة، وأطر تنظيمية ديناميكية، فضلاً عن الاستقرار الشامل الذي يصعب مضاهاته في أي مكان آخر».

وأوضح أن سوق الإمارات تدعم هدفنا المتمثل في إحداث تحوّل جذري في إدارة الثروات، حيث توفر فرصاً لا مثيل لها لإقامة الشراكات مع الكيانات الإقليمية الرائدة، ومنها البنوك ومديرو الأصول والمكاتب العائلية، التي يسهل التواصل المباشر معها والبحث في إعادة صوغ المعايير العالمية وطرح مفاهيم مبتكرة.

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