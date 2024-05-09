11.8 ملياراً إيرادات خدمات الاتصالات في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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بلغت إيرادات خدمات الاتصالات المقدمة في الإمارات 11.8 مليار درهم خلال الربع الأول 2024، متضمنة إيرادات خدمات الهواتف المتحركة والثابتة، وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من المشغلين المحليين.

وتصدر قطاع الهاتف المتحرك إيرادات الخدمات بحصة 38.2 % من إجمالي الإيرادات مسجلاً 4.5 مليارات درهم، بينما كان نصيب خدمات القطاع الثابت، متضمنة خدمات الإنترنت 33 %، بإجمالي 3.9 مليارات، أما على صعيد أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية، فحققت 3.4 مليارات بنسبة 28.8 %.

وسجلت إيرادات الخدمات خلال الربع الأول 2024، نمواً سنوياً قدره 2.6 % عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، والذي سجل 11.5 مليار درهم. أما على صعيد قاعدة المشتركين، أظهرت البيانات أن إجمالي قاعدة المشتركين في خدمات السوق المحلي، استقر عند 23.5 مليون مشترك بنهاية مارس 2024، مواصلة الثبات عند إجماليها المسجل في نهاية العام الماضي.

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