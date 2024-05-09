3.12 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 3.12 مليارات درهم تمت عبر 946 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 761 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 53 مبايعة لأراضٍ، و664 مبايعة لوحدات سكنية و44 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة برج خليفة المبايعات من ناحية القيمة بـ324 مليون درهم عبر 31 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 291 مليون درهم نتجت عن 141 صفقة وثالثاً منطقة زعبيل الأولى بـ133 مليون درهم عبر 36 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 765 مليون درهم تمت عبر 133 معاملة، منها 45 رهناً لأراضٍ، و66 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 52 هبة بقيمة 264.8 مليون درهم.

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