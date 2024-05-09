الإمارات الأولى عالمياً في نسبة مالكي العملات الرقمية

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في نسبة من يمتلكون عملات رقمية من إجمالي عدد السكان، حسبما ذكر موقع «فيجوال كابيتاليست دوت كوم».

وذكر الموقع أن الإمارات تضم أعلى معدلات ملكية للعملات الرقمية على مستوى العالم، حيث تعتبر حكومة الدولة صديقة للغاية لها، كما أوضح تقرير ثروة العملات الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة «هينلي آند بارتنرز».

وأشار التقرير إلى أن هيئة تنظيم الخدمات المالية في الإمارات كانت أول من وضع القواعد واللوائح المتعلقة بشراء وبيع العملات الرقمية، وقال إن الإمارات بشكل عام منفتحة جداً على التقنيات الجديدة. وأوضح موقع «فيجوال كابيتاليست دوت كوم» أن عدد من يمتلكون عملات رقمية في الإمارات يبلغ 3 ملايين شخص.

وأشار إلى أنه إذا نظرنا إلى الأرقام بطريقة مختلفة لتصنيف البلدان بناء على العدد الفعلي لمالكي العملات الرقمية، فستحتل الهند المرتبة الأولى بـ 93 مليون شخص، وسوف تحتل الصين المرتبة الثانية بـ 59 مليون شخص، وستحتل الولايات المتحدة منشئة ومبتكرة العملات الرقمية في العالم، المرتبة الثالثة بـ 52 مليون شخص.

وتأتي فيتنام في المرتبة الثانية بعد الإمارات بنسبة 21 % من تعداد السكان، وإيران في المركز الرابع بنسبة 13.5 %، والفلبين خامساً بنسبة 13.4 %، والبرازيل سادساً بنسبة 12 %، والسعودية في المركز السابع بنسبة 11 %، ثم سنغافورة 11.1 %، وأوكرانيا 10.6 %، وفنزويلا 10.3 % على الترتيب.

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