كولم ماكلوكلين يغادر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، تنحيه عن منصبه على رأس سوق دبي الحرة في 31 مايو الجاري، وذلك بعد 55 عاماً من العطاء والنجاحات في قطاع تجزئة السفر.

وسيحتفظ ماكلوكلين، بدور استشاري، وسيحضر الأحداث الرياضية التي ترعاها السوق، كما سيحتفظ بمنصبه رئيساً لمؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.

فيما سيتولى راميش سيدامبي، الذي يشغل حالياً رئاسة العمليات في سوق دبي الحرة، منصب الرئيس التنفيذي الجديد لسوق دبي الحرة اعتباراً من أول يونيو، حيث سيرفع تقاريره مباشرة إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة.

كما سيتولى صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات حالياً، منصبه الجديد نائباً للرئيس التنفيذي، سوق دبي الحرة.

وقال ماكلوكلين في معرض تعليقه على الإعلان: «أغتنم خبر الإعلان عن تقاعدي لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس إدارتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على دعمه الكبير والدائم لي، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح مهمتي على رأس سوق دبي الحرة.

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