13 مليون زيارة لوجهات دبي القابضة الترفيهية سنوياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في دبي القابضة للترفيه، أن الوجهات الترفيهية المنضوية تحت مظلة دبي القابضة للترفيه، تستقبل أكثر من 13 مليون زيارة سنوياً، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، في ظل زيادة التدفقات السياحية التي تشهدها الإمارة، بدعم من زيادة الأنشطة والفعاليات، وتوسع شركات الطيران وغيرها.

وقال مشيني، خلال لقاء صحافي على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2024، إن الشركة تخطط لإضافة المزيد من الوجهات والمنتجات الترفيهية، لتلبية متطلبات الزوار على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، مشيراً إلى أن نمو أعداد السياح الدوليين إلى دبي، ينعكس إيجابياً، وبشكل كبير، على أعداد زيارات الوجهات الترفيهية في دبي القابضة للترفيه.

وأوضح أن محفظة دبي القابضة تضم 3 فنادق، وهي فندق ليغولاند ولابيتا وفندق روف، وتحقق هذه الفنادق مستويات إشغال متميزة سنوياً، بدعم من زوار الوجهات الترفيهية وزوار آخرين، مشيراً إلى أن هناك خططاً لإضافة المزيد من الفنادق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مشيني أن مستويات نمو أعداد الزوار إلى الوجهات الترفيهية، يختلف من وجهة إلى أخرى، ومن موسم إلى آخر، مشيراً إلى أن بعض الوجهات سجلت مستويات نمو من خانتين.

وقال مشيني إن القطاع السياحي في دبي يواصل مسيرة النمو، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة 2019، في معظم مؤشرات الأداء، ويسير بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ظل التوقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق.

وقال إن وجهات دبي القابضة للترفيه، تتضمن كذلك ريفرلاند دبي، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند دبي المائية، وفندقين ضمن المدينة الترفيهية: فندق ليجولاند وفندق لابيتا، بالإضافة إلى القرية العالمية، التي تحتضن 27 جناحاً دولياً، تضم أكثر من 200 من الثقافات المتنوعة والعروض الترفيهية، وذا جرين بلانيت دبي، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وحديقة وايلد وادي المائية، أول حديقة مائية متكاملة على مستوى المنطقة في قلب دبي.

وروكسي سينما، وجولة «داخل برج العرب»، والشبكة الإذاعية العربية كوكا كولا أرينا، و«ذا فيو» وريال مدريد ورلد وعين دبي.

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