أرادَ وفنادق ماينور يطلقان أنانتارا الشارقة رزيدنسز

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت أرادَ وفنادق ماينور رسمياً المبيعات على الخارطة لمشروع أنانتارا الشارقة رزيدنسز، الوجهة السكنية الشاطئية الفاخرة والجديدة كلياً في إمارة الشارقة. وتقع الوحدات السكنية البالغ عددها 128 ضمن منتجع أنانتارا الشارقة، وهو عبارة عن مجمّع فندقي من فئة الخمس نجوم سيقدّم أعلى معايير الضيافة الراقية على شاطئ البحر.

وتتولى أرادَ التي تمتلك المشروع مهمة تطوير أنانتارا الشارقة رزيدنسز ومنتجع أنانتارا الشارقة، حيث ستقوم فنادق ماينور بتشغيلهما، ويمتاز البناء بهندسة معمارية مذهلة بما في ذلك بوابة تم تصميمها لإظهار مسار الشمس. ويقع المجمّع على الحافة الشمالية الشرقية من شاطئ الحيرة، الذي يمثل بدوره وجهة سياحية استثنائية مع واجهة شاطئية بطول 3.5 كم تتضمن مسارات خاصة للجري وركوب الدراجات الهوائية مع باقةٍ واسعةٍ من المطاعم والمقاهي الراقية.

وسيحظى المالكون الجدد في أنانتارا الشارقة رزيدنسز بالعديد من المرافق والخدمات التي تتضمن شاطئاً خاصاً ورصيفاً بحرياً، ومسابح مع مساحات منسقة جميلة ومعالم مائية، ومقهىً خارجياً. كما سيستفيدون من المرافق الاستثنائية المجاورة في منتجع أنانتارا الشارقة الذي يضم 110 غرف فندقية، ويشتمل على مسبح إنفينيتي كبير، وخمسة مطاعم راقية بما في ذلك مطعم ميكونغ الفاخر التابع للعلامة التجارية، وسبا أنانتارا مع مرافق خاصة للرجال والسيدات، ونادي لياقة عصري، ونادٍ للأطفال، وقاعة اجتماعات وفعاليات بمساحة 400 متر مربع.

وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في منتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز خلال العام القادم، ومن المتوقع الانتهاء منهما قبل نهاية عام 2027.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تعدّ أنانتارا إحدى أكثر العلامات الفندقيّة الفاخرة تميّزاً على مستوى العالم، ويسعدنا أن نستقبل هذه العلامة التجارية في الشارقة للمرة الأولى». وأضاف: «ستتيح شراكتنا مع فنادق ماينور توفير عناصر الجودة وسرعة التسليم اللتين تمتاز بهما أرادَ إلى جانب الانسجام والثقافة والإرث وتميّز الخدمات المرتبطة بعلامة أنانتارا الفندقيّة الراقية».

وقال ديليب رجاكاريير، الرئيس التنفيذي لفنادق ماينور والرئيس التنفيذي للمجموعة لدى الشركة الأم، ماينور إنترناشيونال: «يمثل توسع علامة أنانتارا التجارية في سوق الشارقة فرصة لطرح أساليب المعيشة الاستثنائية التي نتميّز بها أمام شريحة جديدة من الجمهور».

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