«مطار الشارقة» يستقبل 4.2 ملايين مسافر في الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف مطار الشارقة أن الربع الأول من عام 2024 شهد استقبال أكثر من 4.2 ملايين مسافر وتسجيل 26,473 حركة طيران، ونقل ما يزيد على 42 ألف طن من البضائع، مُعززاً بذلك مكانته الإقليمية في تقديم تجربة سفر مميزة والارتقاء بجودة الخدمات للمتعاملين بما ينعكس إيجاباً في تطوير أنشطة السياحة والاقتصاد في إمارة الشارقة، ودفع عجلة النمو التجاري فيها.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الإحصائيات التي سجلت عبر مطار الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة نمو بلغت ما يقارب 10 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتعكس حجم الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي ومختلف الجهات العاملة عبر مطار الشارقة ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً ولتعزيز دوره الريادي في تقديم تجربة سفر آمنة وخدمات رائدة للجميع، مُعرباً عن ثقته في ارتفاع وتيرة حركة المسافرين ونمو رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، ولا سيّما مع استمرار عمليات التوسعة الجديدة في المطار، والتي من شأنها رفع قدرته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027.

ولفت المدفع إلى أن النقلة النوعية التي يشهدها مطار الشارقة على مختلف الصعد هي ثمرة خطة طموحة طويلة المدى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وبما يسهم في ترسيخ تنافسيته وريادته من خلال تعزيز الأداء التشغيلي وتقديم خدمات بأرقى المعايير العالمية، بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية والمرافق والأنظمة التقنية واستخدام الحلول الذكية المطبقة لمواصلة تعزيز إجراءات السفر بمستوى أكثر كفاءة وفاعلية، وتوسيع شبكة الاتصال بين وجهاتنا السياحية حول العالم.

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