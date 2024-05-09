139 مليون درهم أرباح «دانة غاز» خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة دانة غاز، أمس، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 356 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم، ما يمثل تراجعًا مقارنة بأرباح الربع الأول 2023، والبالغة 183 مليون درهم، نتيجة انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الربع الأول 2024، مقارنة بـأسعارها خلال الربع الأول 2023.

وافق مجلس الوزراء المصري في مطلع شهر مارس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 26 أبريل، تعرّض أحد خزانات حفظ المكثفات في حقل «خورمور» للغاز، لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إيقاف الإنتاج على الفور. وقد عادت عمليات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية في غضون أيام معدودة، بعد اتخاذ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم التزامات جدية بتحسين مستويات الحماية الأمنية، وتعزيز القدرات الدفاعية في حقل «خورمور».

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الحادثة على الجدول الزمني لإتمام مشروع «خورمور250». وقال ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: يؤسفني للغاية ما أسفرت عنه حادثة الهجوم على حقل «خورمور» الشهر الماضي، من وقوع وفيات وإصابات بين صفوف العاملين في الحقل. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا.

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