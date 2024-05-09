15 % ارتفاع أرباح «تاكسي دبي» الربعية إلى 108 ملايين درهم وزيادة الإيرادات 16 % إلى 558.4 مليوناً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي أمس نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 حيث ارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول بنسبة 16 % لتصل إلى 558.4 مليون درهم، بفضل تحسن الأداء المالي لجميع قطاعاتها.

وأسهمت الإيرادات القوية زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 169.9 مليون درهم، بهامش ربح مميز قدره 30 %، وبزيادة وصلت إلى 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، بعد حساب ضريبة الشركات وتكاليف التمويل، بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 108.0 ملايين درهم. وبعد استبعاد تأثير الضرائب، ارتفع صافي الربح بنسبة 26%، وبلغ التدفق النقدي الحر خلال الربع الأول 122.7 مليون درهم.

وحافظت تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة خلال الربع الأول، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 ضعف مع رصيد نقدي يشمل ودائع الوكالة بقيمة 412.5 مليون درهم.

وحقق قطاع مركبات الأجرة نمواً قوياً خلال هذا الربع، حيث ارتفعت الإيرادات 15 % مقارنة بالعام السابق، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات، وتطبيق تعرفة جديدة لخدمات التنقل، والذي كان مدعوماً أيضاً بإضافة مركبات أجرة جديدة. وتعتبر خدمة تاكسي المطار مخصصة حصرياً للقادمين إلى مطارات دبي.

رحلات

وشهد قطاع مركبات الليموزين أداءً قوياً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 7 % مقارنة بالعام السابق و17 % مقارنة بالربع السابق. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 12 مليون رحلة خلال هذا الربع، بزيادة 8 % مقارنة بالعام السابق. وارتفعت إيرادات قطاع الحافلات 28 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 مليوناً.

وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: حافظنا على أداء قوي في الربع الأول، وواصلنا تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على خطط النمو، وهو ما أسهم في ارتفاع إيراداتنا بنسبة 15 % مقارنة بالعام السابق، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40 %.

وخلال هذا الربع، أعلنا مضاعفة أسطولنا من مركبات الأجرة الخاصة بمطارات دبي وحصلنا على 94 رخصة مركبة أجرة جديدة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير، ما عزز مكانتنا كأكبر الشركات المشغلة في قطاع مركبات الأجرة في دبي.

ونحن ملتزمون بتطوير مشهد التنقل في دبي في ضوء زيادة مساحة المناطق الحضرية في الإمارة، وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي، وتطبيق التقنيات الذكية التي تحسّن الكفاءة التشغيلية لأعمالنا وتعزز تجربة النقل وتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة.

وأضاف الفلاسي: «نظرتنا للمستقبل تفاؤلية ونابعة من الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة واقتصاد دبي القوي والمزدهر ومكانتها المميزة كوجهة رائدة للأعمال والترفيه. وفي ضوء خططنا للنمو بشكل أكبر في دبي، نرى فرصاً جذابة ومميزة للتوسع في الإمارات المجاورة».

ويستمر قطاع درّاجات التوصيل في الشركة نموه بوتيرة متسارعة وتواصل شركة تاكسي دبي إطلاق شراكات جديدة تلبي ذلك الطلب، حيث زادت أسطولها من 235 إلى 987 دراجة توصيل خلال هذا الربع.

آفاق المستقبل

وتتطلع الشركة إلى مستقبل واعد في جميع القطاعات، وذلك بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، حيث من المتوقع أن يشهد معدل النمو المركّب للسكان زيادة بنسبة 2.8 % بين الأعوام 2023 و2040، إضافة إلى معدل نمو سنوي مرّكب لزيارات السيّاح بنسبة 20.5 % بين عامي 2023 و2025.

ومع حصول الشركة على رخص جديدة لمركبات الأجرة ومضاعفة عدد مركبات تاكسي المطار، تستعد الشركة للاستفادة من النمو القوي الذي تشهده الإمارة، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ وغيرها في السوق.

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