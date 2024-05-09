27 مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أملاك للتمويل أمس نتائجها المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 27 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 14 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 89%.

وشهد صافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% ليبلغ 33 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بــ 30 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليبلغ 68 مليون درهم، مقارنة بــ 74 مليوناً في الربع الأول 2023. كما انخفضت التكاليف التشغيلية 23% إلى 23 مليون درهم في هذا الربع، مقارنة بــ 30 مليوناً في الفترة نفسها من العام السابق.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة بما في ذلك تسديد 23 مليون درهم للممولين خلال الربع الأول 2024، حيث قامت الشركة منذ عام 2014 وحتى اليوم بتسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وكانت شركة أملاك للتمويل قد بدأت في عام 2023 المفاوضات مع الممولين المتبقين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، حيث بلغت حالياً مرحلة متقدمة. وسجلت الشركة انخفاضاً في تكلفة إطفاء الدين بقيمة 8 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بــ 12 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام الماضي على الودائع الاستثمارية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين.

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