128 مليوناً صافي أرباح «حديد الإمارات أركان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث حققت إيرادات بقيمة 2.14 مليار درهم، وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 294 مليون درهم.

ويُظهر الأداء الإيجابي للمجموعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مرونتها وكفاءتها التشغيلية، وسط ظروف السوق الصعبة. وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة 128 مليون درهم، حيث تخضع أرباح المجموعة بدءاً من هذا العام لضريبة الشركات بنسبة 9 %.

وساهم الطلب القوي للسوق المحلية خلال هذه الفترة بدعم أداء المجموعة. وفي الوقت نفسه، تعرضت أعمال التصدير للمجموعة لضغوط، بسبب ظروف السوق الصعبة، حيث تأثرت أسعار السلع الأساسية العالمية للصلب سلباً خلال الربع الأول من عام 2024، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع ثقة المستثمرين في أوروبا، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «رغم المشهد الاقتصادي العالمي الصعب، حافظت (حديد الإمارات أركان) على مرونتها وأدائها القوي خلال الربع الأول 2024.

وركزنا خلال هذه الفترة على التزامنا بإعطاء الأولوية لسلامة موظفينا، وتحقيق التميز التشغيلي، والإدارة المنضبطة للتكاليف، وتعزيز علاقتنا مع عملائنا. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم التزامنا بالإدارة المالية الرشيدة، في تحقيق نتائج ملموسة، ما يؤكد على كفاءتنا المالية، وقوة تخطيطنا الاستراتيجي»

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