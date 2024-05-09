712 مليوناً صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، في الربع الأول من سنة 2024، صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم، أو 0.10 درهم للسهم الواحد، وبزيادة نسبتها 34 % مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2023، وبلغت الإيرادات 3085 مليون درهم، مسجّلةً زيادة قدرها 42 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وارتفعت الأرباح قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 % لتصل إلى 1050 مليون درهم في الفترة نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً. وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد في داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: بدأت أدنوك للإمداد والخدمات في سنة 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندةً في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في سنة 2023، مشيراً إلى أن الزيادات المستمرة والكبيرة تُظهر في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها.

وأضاف: ستظل ملتزمة في المستقبل توظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا.

وأوضح أنه في الربع الأول من سنة 2024، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ارتفاعاً في الإيرادات، فبلغت 2.005 مليون درهم، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 55 % مقارنة بالربع الأول من سنة 2023، مشيراً إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يُعزى إلى النمو المستمر في الإيرادات، مع حدوث زيادة في حجم الأعمال في مختلف القطاعات، وفي عدد منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة، وتسجيل ارتفاع في أسعار الخدمات ونسبة استخدام المنصات، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية المتكاملة الشاملة والأسطول المملوك، والأنشطة التجارية الجديدة مثل الهندسة والمشتريات والبناء.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 في المئة على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية في العام الماضي والتي بلغت 955 مليون درهم.

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