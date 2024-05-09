105 ملايين درهم صافي ربح «بريسايت» في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بريسايت» المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمس، نتائج الربع الأول حيث حققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية السنوية. وبلغت الإيرادات 262.1 مليون درهم، بزيادة 15.9 % (35.9 مليون درهم) مقارنةً بإيرادات الربع الأول 2023 البالغة 226.2 مليون درهم. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الأول 2024 105.6 ملايين درهم، بزيادة 45.8 % عن الربع الأول 2023 (72.4 مليون درهم)، مع هامش صافي قبل الضريبة بنسبة 40.3 % مقارنةً بـ32.0 % في الربع ذاته في العام السابق.

وارتفع إجمالي الربح 31.3 % ليصل إلى 131.4 مليوناً، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون 9.6 % لتصل إلى 82.0 مليون درهم إماراتي بهامش يبلغ 31.3 %. وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لدى بريسايت: جاءت 94 % من إيراداتنا (246.4 مليون درهم) في الربع الأول من توقيع العقود المتعددة على مدى السنوات مع 98.5 % من الإيرادات (258.2 مليون درهم) من العقود التي تم الفوز بها خلال السنوات السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز