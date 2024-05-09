إدراج أسهم «سبينس» في سوق دبي اليوم

المصدر: دبي - محمد عباس

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يبدأ اليوم الخميس تداول أسهم شركة «سبينس» في سوق دبي المالي، وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام حوالي 71 مليار درهم (19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بنحو 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين).

وكان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى يوم 29 أبريل، بينما انتهى اكتتاب المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) يوم 30.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد، حيث تم بيع الأسهم المعروضة بعائدات إجمالية بلغت نحو 1.38 مليار درهم (375 مليون دولار) تقريباً.

ورفعت الشركة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 % من إجمالي حجم الطرح الأولي بعدما كان 5 % سابقاً، وأبقت إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 % من إجمالي رأس المال.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الدوليين، حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

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