16 % نمو صافي أرباح «برجيل القابضة» إلى 141 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة، العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج الشهور الثلاثة الأولى من العام، والتي انتهت في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة 11 %، حيث حققت المجموعة نموًا ملحوظًا في الإيرادات.

وزاد صافي ربح المجموعة 16 %، حيث ارتفع صافي الأرباح، باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب، ليصل إلى 141 مليون درهم، مدعومًا بزيادة الكفاءة التشغيلية، وانخفاض تكاليف التمويل. وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: بناءً على أدائنا في عام 2023، قدمت برجيل القابضة ربعًا آخر من النمو المضاعف في الإيرادات. وأدى الأداء المتميز عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، إلى تسارع الإيرادات، وزيادة إقبال المرضى، وهو ما يتماشى مع توجيهاتنا لعام 2024 بالكامل. وخلال الربع الأول، نمت النسبة المعدلة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 7.7 %.

وبينما نمضي قدماً في عام 2024، سنواصل التركيز على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا، مع تعزيز الإنتاج المستدام للصلب ومواد البناء.

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