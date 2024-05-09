سوق دبي عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق 0.89 % أو ما يعادل 37 نقطة، مسجلاً مستوى 4193.35 نقطة، وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع تقريباً، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وقاد «مصرف عجمان» ارتفاعات 24 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 4.3 % ليغلق عند 1.93 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ75.4 مليون درهم، تعادل 21.6 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 349 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ35.6 مليون درهم مرتفعاً 0.59 % ليغلق عند 16.95 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم مصرف السلام السودان 9.06 %، وتكافل الإمارات 3.1 %، وتاكسي دبي 2.7 %، وإعمار العقارية 2.37 %، وإعمار للتطوير 2.1 %، ودبي الإسلامي 1.4 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 58.5 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 140.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 82.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9177.26 نقطة، مرتفعاً 1.16 % في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 21 مليار درهم.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 202.2 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 80.1 مليون درهم، وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي آند 4.5 %، وأسمنت الخليج 4.2 %، وأريد 4 %، وبنك الشارقة 3 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.47 مليار درهم، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و349 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 490.9 مليون سهم عبر تنفيذ 28.98 ألف صفقة.

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