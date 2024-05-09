«الإمارات العالمية للألمنيوم» تخرّج 150 شاباً عبر برامج منصة «فرصة» للتعلم والتطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تخرّج أكثر من 150 موظفاً شاباً التحقوا ببرامج منصة «فرصة» الإلكترونية للتعلم والتطوير التي يقودها مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد مرور عام واحد على إطلاقها. وتوفر منصة «فرصة» التي طورها مجلس شباب الشركة بالتعاون مع فريق التعلم والتطوير برامج ودورات تدريبية متعددة تساهم في تعزيز المهارات القيادية والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وتتضمن المنصة حتى الآن 26 دورة أكاديمية، بالتعاون مع الجامعات المرموقة بما فيها «هارفارد» و«أوكسفورد» و«كلية إدارة الأعمال في لندن»، إضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج المخصصة في مجال العمل التطوعي. وتم تطوير هذه المنصة لدعم كوادر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تقل أعمارها عن 35 عاماً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر تطوير مهارات الجيل القادم من القادة وتمكينهم من أهم أولوياتنا في الشركة. ويبذل مجلس الشباب التابع للشركة بالتعاون مع فريق التعلم والتطوير جهداً كبيراً من أجل تعزيز أعمالنا ورفع قدرتنا التنافسية في المستقبل. وتعكس «فرصة» التزام الفريق بتوفير برامج لتطوير الكوادر الشبابية وفرص وظيفية متميزة من أجل تحقيق هدف الشركة لتصبح مؤسسة تعتمد على المواهب».

وقالت هلا الهاشمي، رئيسة مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم، ومهندسة بقسم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة : «توفر «فرصة» برامج متنوعة تساهم في توسيع المعارف واكتساب المهارات الجديدة والخبرات القيمة».

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