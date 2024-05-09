«دو» تحصد للمرة الثانية جائزة أفضل مزود لخدمات البث الفضائي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، حصولها على لقب «أفضل مزود لخدمات البث الفضائي» لعام 2024. وحصلت الشركة على هذا اللقب للمرة الثانية من قبل الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية (WTA). وتمنح جائزة «أفضل مزود لخدمات البث الفضائي» سنوياً للشركات التي تدير شبكات اتصال تجارية تضم مزيجاً من الأقمار الاصطناعية وشبكات الألياف الضوئية والشبكات الأرضية واللاسلكية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «نتطلع إلى تحقيق نجاحات أكبر في مجالات البث مستقبلاً، وتقديم خدمات جديدة ومتطورة تثري محفظتنا الحالية من المنتجات. ونسعى جاهدين إلى تقديم باقة متكاملة من الحلول في مجال البث، وذلك عبر دمج التقنيات الحديثة في خدمات البث الفضائي والتلفزيوني وشبكة توزيع المحتوى وخدمات الفيديو عبر الألياف الضوئية».

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