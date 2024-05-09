تعاون بين «دييز» ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان لتطوير التجارة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان ودفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية قام بها وفد من «دييز» إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند، والتي استقبل خلالها لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في أوزبكستان الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وعدداً من مسؤولي وموظفي الوزارة و«دييز».

واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على دعم دور نخبة الشركات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والاستدامة في البلدين، فيما يخص تطوير التجارة الرقمية في كل من الإمارات وأوزبكستان، إضافة إلى تطوير منصة رقمية مشتركة تتيح للشركات الأوزبكية ونظيراتها في «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) لتعزيز فرص التعاون البناء والشراكات المثمرة، بالاستفادة من خبرات «دبي كوميرسيتي».

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) خلال لقائه قدراتوف، حرص «دييز» على المساهمة الفاعلة في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وأوزبكستان في إطار دعم قيادتي البلدين، وعلى الارتقاء بمستوى التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وأوزبكستان، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية لدى كلا الجانبين، بما يتيح المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

ووجه الزرعوني دعوته إلى الشركات الأوزبكية للاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها «دييز» ومناطقها الاقتصادية الثلاث - المنطقة الحرة في مطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي - التي توفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع بأسواق الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة لنمو وازدهار الأعمال في دبي والجاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج في إطار مستهدفات السلطة للعب دور فاعل وحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي والارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية للاستثمار بكل أشكاله وسهولة ممارسة الأعمال.

وشملت الزيارة عقد اجتماع مع إدارة شركة «أوزام تكنولوجيز» وغرفة التجارة، وزيارتين إلى مجمع الأبحاث والإنتاج الصيدلاني المبتكر ومنطقة انغرين الاقتصادية الخاصة.

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