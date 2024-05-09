بنك Liv يتيح خدمة فتح حساب رقمي مشترك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق Liv، أول بنك رقمي في دولة الإمارات من بنك الإمارات دبي الوطني، حسابات رقمية مشتركة للعملاء الجدد. تعد عملية فتح الحساب، إحدى المبادرات المبتكرة من قبل بنك رقمي في المنطقة، وهي رقمية بالكامل، حيث يتمتع العملاء الجدد في Liv بجميع مزايا الحسابات المشتركة التقليدية، بما في ذلك دفع الفواتير المشتركة، والادخار لتحقيق الأهداف المشتركة، والحصول على بطاقتي خصم مباشر.

ويمكن للعملاء الذين يقومون بفتح حسابات مشتركة مع البنك الرقمي Liv، اختيار شريكهم المصرفي، بما في ذلك الأصدقاء وشركاء العمل، إلى جانب أفراد الأسرة والأزواج، عن طريق إرسال رمز الدعوة إليهم. وتعتبر عملية فتح الحساب رقمية بالكامل، مع الاستفادة بمزايا Liv المتاحة لأصحاب الحسابات، ومعدل فائدة يصل إلى 4 %.

وقال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بتقديم هذا المنتج ، يواصل Liv توقع احتياجات العملاء، والعمل على تلبيتها، وتعزيز مكانته كداعم للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات. ونحن ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار، والمساهمة في جعل قطاع الخدمات المالية مركزاً للتميز في هذا القطاع، وعلى مستوى العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز