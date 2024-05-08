تعاون بين «دارجون أويل إنترناشونال» والجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز في دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة «دارجون أويل إنترناشونال» للنفط والغاز المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، قمة مع الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز، في مركز دبي التجاري العالمي، وأشاد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» بالدور الحيوي، الذي تلعبه الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز في جمع خبرة الصناعة الواسعة.

وحضر الجلسة الافتتاحية جراهام هنلي، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز، وأثنى في بداية الجلسة على جهود لجنة مؤتمر ومعرض «جوتيك 2024» في إنجاح دمج هذا الحدث التاريخي للجمعية العالمية لمنتجي النفط والغاز في دبي مع دورة أعمال هذا العام 2024، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية في مجال الطاقة المستدامة والابتكار التكنولوجي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن هنلي من خلال هذه الانطلاقة احتفالية الجمعية بمرور 50 عاماً على تأسيسها، معبراً عن هذا الحدث، الذي يجمع نخبة متميزة من القادة والخبراء المختصين في البحوث والدراسات الاستراتيجية لمستقبل معايير السلامة المهنية والبيئية، ونقل التجارب العلمية والعملية لكافة التخصصات الموجودة في القمة.

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