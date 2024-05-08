«سياحة الشارقة»: 1.5 مليون نزيل فندقي للإمارة في 2023 بزيادة 11%

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت إمارة الشارقة أكثر من 1.5 مليون نزيل فندقي، خلال العام 2023، بزيادة 11%، مقارنة بالعام 2022، وذلك في تطور يعكس النمو السياحي المستدام بالإمارة ومقومات الشارقة كوجهة سياحية رائدة، حسب ما أعلنته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يختتم أعماله غداً في دبي.

وكشفت الهيئة أن روسيا ودول البلطيق تصدرت معدلات نمو أعداد النزلاء في الشارقة، وذلك بنسبة نمو 36% مقارنة بالعام الماضي، تلتها دول الخليج بنسبة نمو 17%، وجاءت أستراليا ودول المحيط الهادي في المركز الثالث بزيادة قدرها 15%، مما يشير إلى تنوع مصادر استقطاب النزلاء ويعزز مكانة الشارقة مركزاً سياحياً عالمياً.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي أبرز مقومات قطاع السياحة والسفر في الشارقة، والكشف عن تفاصيل أحدث المشاريع والوجهات السياحية المستدامة في الإمارة، التي تضمنت مشروع «تطوير وتنظيم منطقة البداير» التابع لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي بالإمارة، و«منتزه مليحة الوطني» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحدائق كلباء المعلقة، وبحيرة الحفية، وغيرها من المشاريع، حيث جمعت الهيئة تحت مظلة «جناح الشارقة» 27 جهة من القطاعين العام والخاص.

وأوضحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي أن الشارقة رسخت مكانتها وجهة سياحية مفضلة للنزلاء العرب والأجانب، من خلال الوجهات السياحية والمرافق المتطورة، التي تحتضنها، إذ تضم أكثر من 100 فندق توفر أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية، وهي تعمل على تطوير خدماتها ومرافقها بشكل مستمر وافتتاح مشاريع سياحية نوعية عالمية المستوى لاستيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد النزلاء والتكيف مع نسب النمو.

وأظهرت البيانات أن عدد نزلاء الإمارة من دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء دولة الإمارات) شهد خلال 2023 نمواً ملحوظاً بوصول عدد النزلاء إلى 250 ألف نزيل فندقي تقريباً، بزيادة 17% عن العام الماضي، الذي استقبل 211 ألف نزيل، مما يدل على الجاذبية المتزايدة للشارقة في محيطها الإقليمي.

وجاءت سلطنة عُمان كأبرز مصدر للنزلاء من المنطقة الخليجية بإجمالي ما يقرب من 140 ألف نزيل، في حين حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 75 ألف نزيل، ما يؤكد الروابط الثقافية والاقتصادية القوية بين الشارقة ودول الخليج العربي.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: «تشهد الشارقة تطوراً ملموساً في قطاع السياحة والسفر عاماً بعد عام مدعومة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتعكس نتائج العام 2023 النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي، فقد أسهمت السياحة بشكل ملحوظ في تنمية البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، لتعزز من مسيرة النمو الاقتصادي الشامل للإمارة».

وأضاف: «رسخت الشارقة مكانتها كمركز سياحي عالمي، مؤكدة دورها الريادي في التنمية المستدامة والابتكار والتطور التكنولوجي بالقطاع. ونحن ملتزمون بالعمل على تعزيز نمو القطاع، وفق خطة متعددة الأبعاد تتبنى نهجاً شاملاً يُركز على تطوير منظومة سياحية متكاملة مستدامة، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لدعم تنافسية قطاع السياحة على الصعيد العالمي».

ويقدم جناح الشارقة خلال مشاركته في معرض «سوق السفر العربي 2024» تجارب تفاعلية، توظف أحدث التقنيات الرقمية، لتعريف الزوار بتاريخ الإمارة وحاضرها وطموحاتها، إضافة إلى وجهاتها الاستثنائية ومعالمها البارزة، التي تجسّد العمق والتنوع الثقافي والحضاري والثراء الطبيعي، الذي تتمتع به، حيث اطلع الزوار على عدد من التجارب الافتراضية المتنوعة، من بينها «عالم المتافيرس» والجوالات الافتراضية في متاحف الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز