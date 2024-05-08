جلسة «مسرح المستقبل» تبحث تأثير منصات التواصل الاجتماعي على قرارات السفر

المصدر: دبي ـ وام

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ناقش عدد من الخبراء العالميين في قطاع السفر والسياحة خلال جلسة حوارية في «مسرح المستقبل» ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 تأثير منصات التواصل الاجتماعي على قرارات السفر.

واستعرض المشاركون، أبرز التوجهات العالمية الحالية لتفضيلات مختلف شرائح المسافرين حول العالم، في الوقت الذي يفضل فيه 40% من المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً تطبيق «تيك توك» الآن للبحث عن معلومات السفر بدلاً من «غوغل».

شارك في الجلسة كل من معالي هاريس ويتبيك وزير مجلس السياحة في غواتيمالا ومارك أنطوان سيمون مدير قطاع السفر والسياحة لشركة «تيك تيك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجوشوا روش الرئيس التنفيذي لشركة (Bulla Connect)، وكيث هيرمان الرئيس التنفيذي لشركة (Trending Travel).

وأكد المشاركون أهمية الدور المحوري لوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على قرارات السفر لجيل الشباب، وكيف يمكن الاستفادة من هذه المنصات في تطوير المشهد السياحي.

وسلط معالي هاريس ويتبيك وزير مجلس السياحة في غواتيمالا خلال مشاركته في الجلسة، الضوء على أبرز الاستراتيجيات الحالية والمستقبلية في غواتيمالا لجذب السياح الشباب، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع قيم المجتمع المحلي.

من جهته أشار مارك أنطوان سيمون من «تيك توك» إلى تأثير محتوى الفيديوهات القصيرة والمميزة على قرارات السفر بشكل كبير، موضحاً أن هذا الأمر أسهم بتغيير طريقة البحث عن المعلومات في الوقت الحالي.

بدوره لفت خافيير أغيلا، رئيس مجموعة «جراند حياة» في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن المنطقة تزخر بإمكانات نمو كبيرة وتصنف من بين أفضل الأسواق العالمية.

ولفت إلى أهمية سوق السفر العربي بدبي في التعاون مع علامات تجارية أخرى وتعزيز حضور قطاع الترفيه الفاخر عبر منصات التواصل الاجتماعي والاهتمام بالقصص التي تبرز أهمية القطاع، منوهاً إلى افتتاح أول حديقة مائية كاملة الخدمات في إمارة دبي بحلول 2025.

وكان مشاركون في بحث أجرته شركة (Exodus Travels) في عام 2023 قد أشاروا إلى أن 45% فقط من إجازاتهم ترقى إلى مستوى الصورة المثالية التي تخيلوها أو تجاوزتها.

وفي المتوسط، يبحث المسافرون في 38 موقع سفر مختلفاً لمعرفة إلى أين يذهبون، وكيفية الوصول إلى هناك، واختيار أفضل خيارات الحجز، فيما أشار 58% منهم إلى أنهم قاموا بإلغاء حجز لأن العملية كانت مرهقة للغاية.

وتعتبر ألبانيا من أبرز الأمثلة العالمية على تأثير قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وشهدت قفزة نوعية في عام 2022 لتتحول إلى وجهة سياحية بارزة بعد أن اكتسبت شعبية مفاجئة بفضل تدفق مقاطع الفيديو التي تعرض وتتحدث عنها.

وسجلت شركة (Skyscanner) زيادة بنسبة 44% في عمليات البحث عن الرحلات الجوية إلى ألبانيا من المملكة المتحدة، كما سجلت عمليات البحث من الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً.

يذكر أن الدورة الحادية والثلاثين من سوق السفر العربي المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي استقطبت أكثر من 2300 جهة عارضة من 165 دولة، ونحو 41 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.

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