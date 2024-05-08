في سوق السفر العربي.. خبراء الطيران يبرزون دور الابتكار لاستيعاب ارتفاع أعداد المسافرين الدوليين

المصدر: دبي - وام

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ناقش عدد من خبراء الطيران في سوق السفر العربي 2024 كيفية تغير السوق، وتحديد توقعاتهم لمستقبل السفر الجوي، خاصة مع توقع وصول أعداد المسافرين في الشرق الأوسط إلى 429 مليون مسافر هذا العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.4% عن أرقام عام 2019.

ضمت جلسة «التطلع نحو الأفق للابتكار: كيف تُحدث التكنولوجيا تحولاً في قطاع الطيران»، خبراء السفر والطيران، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وتظهر البحوث التي أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي أن حركة الركاب الدولية زادت بنسبة 20% في شهر مارس 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال كاشف خالد، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الابتكار بات عاملاً ضرورياً لتمكين الصناعة من استيعاب هذا النمو الكبير في الحركة الجوية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في بناء بنية تحتية أكبر بمستوى الركاب، والنظر إلى كيفية إدارة الركاب والبضائع بشكل مختلف من خلال الحلول الرقمية والابتكار.

ولفت إلى أن أحد الحلول هو One ID، القائم على رقمنة الرموز المميزة للركاب، حيث إن الطريقة التي تستخدم بها البنية التحتية التقليدية للمطارات ستتغير بشكل كبير.

وتعد إياتا One ID مبادرة هوية رقمية تهدف إلى تبسيط وتعزيز سفر الركاب، يقوم هذا النظام الرائد بدمج مجموعة متنوعة من وثائق السفر، مثل جوازات السفر والتذاكر وبطاقات الصعود إلى الطائرة في رمز رقمي واحد، مما يلغي الحاجة إلى مستندات مادية متعددة، حيث تعمل المبادرة على تعزيز الأمان وتبسيط عمليات تسجيل الوصول، وتسهيل السفر عبر المطارات.

وقال كيفن هايتاور، نائب الرئيس لشؤون المنتجات في شركة سيريوم، إن مشاركة البيانات هي المفتاح لزيادة الكفاءة في مجال الطيران ومساعدة الصناعة على استيعاب الطلب المتزايد، كما أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكن من اتخاذ القرارات في ثوانٍ معدودة.

وتعتبر«أفييشن إكس لاب» وهي جزء من مجموعة الإمارات، حاضنة متخصصة في مجال الطيران، مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لها بالفعل تأثير كبير في هذا المجال.

تجمع «أفييشن إكس لاب» نخبة من أبرز قادة الصناعة والشركات الناشئة والخبراء للتعاون في حل التحديات الرئيسية، وتحفيز الابتكار في قطاع الطيران، من خلال التركيز على الاستدامة والسلامة وتجربة الركاب والكفاءة التشغيلية.

وتهدف «أفييشن إكس لاب» إلى تحويل مستقبل السفر الجوي من خلال التقنيات المتطورة والشراكات التعاونية.

من جهتها، قالت آمنة الرضا، مديرة شركة «أفييشن إكس لاب»، إن دور التكنولوجيا في رحلات الركاب والتركيز على شركات الطيران التي ستعمل بطريقة مستدامة.

وتستمر فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 حتى يوم غد الخميس 9 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي.

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