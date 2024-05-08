25 شركة قبرصية تستعرض خدماتها في «السفر العربي بدبي»

المصدر: دبي - وام

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تشارك 25 شركة قبرصية من قطاعات السياحة والطيران والفنادق في معرض سوق السفر العربي 2024 بدبي. وقال «جورج مينا» مسؤول تطوير الأعمال بوزارة السياحة القبرصية إن الهدف من المشاركة بهذا العدد.. الترويج لأبرز معالم الجذب السياحية في قبرص، فضلاً عن عقد الشراكات وفتح أسواق جديدة والتواصل مع الآخرين من قادة القطاع حول العالم، مشيراً إلى إبرام هذه الشركات العديد من الصفقات خلال المعرض.

ولفت إلى أن بلاده تعد من الوجهات السياحية المشهورة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهاً إلى أن اللقاءات الثنائية بين الجهات القبرصية والإماراتية بحثت زيادة رحلات الطيران بين كلا البلدين.

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