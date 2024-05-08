سوق السفر العربي.. 868 ألف زائر من الشرق الأوسط إلى تايلاند خلال 2023

المصدر: دبي - وام

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قال هاتساناي شايسي، مدير التسويق بهيئة السياحة التايلاندية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي بدبي: «إن تايلاند استقبلت ما يقرب من 868 ألف زائر من الشرق الأوسط خلال 2023، بزيادة 28%، من بينهم 138 ألف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توقعات تصل إلى مليون زائر عربي، خلال العام الجاري».

وأشار إلى أن ما يقرب من 64 شركة تايلاندية من ممثلي قطاعات السياحة والفندقة والطيران والضيافة تقدم خدماتها السياحية المبتكرة ومنتجاتها الموجهة إلى زوار المعرض، والذي يختتم أعماله غداً، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف: «تشارك تايلاند في سوق السفر العربي بدبي للعام الـ 24 على التوالي، من أجل بناء الشراكات الاستراتيجية والحملات الترويجية والتسويقية المخصصة، والتي ترتكز على التبادل الثقافي، وتهدف إلى تسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في تايلاند»، مشيراً إلى اهتمام بلاده بسياحة الصحة والعافية مع وجود أكثر من 300 مستشفى وعيادة بمعايير دولية، والعديد منها مجهز بمترجمين فوريين للغة العربية، مضيفاً: «إن تايلاند تقدم تكنولوجيا طبية متقدمة وتكاليف معقولة وضيافة ممتازة».

وأكد استمرار الحملات الترويجية المستهدفة، بالتعاون مع شركات الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط، موضحاً أن قرابة 14 شركة طيران من منطقة الشرق الأوسط تحلق إلى تايلاند مع 218 رحلة أسبوعياً، و64 ألف مقعد أسبوعياً مع السعي لزيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة من المدن الكبرى في الشرق الأوسط إلى تايلاند.

بدوره قال تيم سارجنت المؤسس المشارك لفنادق «إكسبلورار»: «تعزز المشاركة في معرض سوق السفر بدبي، العمل ضمن مفهوم الاتصال الجديد TAT «تايلاند المذهلة: قصصك لا تنتهي أبداً»، والتي تهدف إلى مشاركة السياح لحكاياتهم عن تايلاند مع العالم، وذلك عبر الاستفادة من «القوى الناعمة الخمس» لتايلاند، وهي الطعام والأفلام والمهرجانات والرياضات والأزياء».

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