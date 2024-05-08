الشارقة لإدارة الأصول تستعرض استثماراتها في سوق السفر العربي 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بمعرض السفر العربي 2024، تحت جناح حكومة الشارقة، واستعرضت الشركة أهم المشاريع التي تندرج تحت مظلتها في قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب اكتشاف فرص تعاون جديدة مع نخبة من أهم الجهات والشركات العالمية في مختلف قطاعات السياحة والسفر والضيافة.

واستعرضت الشارقة لإدارة الأصول، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي على هامش المعرض، أبرز وأهم المشروعات الاستثمارية، التي تندرج تحت مظلتها، والتوسعات الجغرافية واستثماراتها ومشاريعها المختلفة بالعالم، التي تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد إمارة الشارقة.

وخلال المؤتمر قال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «مشاركتنا في معرض السفر العربي لعام 2024 خطوة مهمة، لتعريف الجهات المشاركة باستثمارات الشركة الخارجية المتنوعة والمنتشرة بشكل استراتيجي في العديد من القطاعات، عبر عدد من المناطق الجغرافية المستهدفة وهي الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ.

وتحدث المدفع عن الاستثمارات المحلية للشركة وفي مختلف المجالات ومنها الأمن الغذائي، النقل، التعليم، إدارة المرافق، والضيافة، إذ تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين الشركة ومجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» لإدارة فندق «فوكو» في الشارقة، الذي سيشكل إضافة نوعية لمحفظة الشركة في قطاع الضيافة، ويعزز من حضور الشركة على خريطة السياحة الإقليمية ويعزز صناعة السياحة في الإمارة، وبالتالي يفتح المجال أمام المستثمرين والعقاريين، للتعرف على هذه المشاريع، وإبرام الشراكات واكتشاف المزايا الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة.

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