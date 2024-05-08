شرطة دبي تواصل عرض خدماتها في القطاع السياحي الأمني

المصدر: دبي - البيان

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زار كل من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وبحضور عدد من كبار الضباط، زاروا منصة شرطة دبي المقامة في معرض سوق السفر العربي 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها إدارة الشرطة السياحية لإثراء تجربة السياح والزوار للإمارة.

الشرطة السياحية

واطلعوا خلال زيارتهم على الخدمات المقدمة لزوار المعرض، ومنها خدمة الشرطة السياحية، والتي تقدمها شرطة دبي لإثراء تجربة المتعاملين في إمارة دبي ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالمها ومناطقها السياحية، بحيث تمكن السياح والزوار من التواصل معها عبر الخدمة المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والإجابة عن استفساراتهم واستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتقديم المساعدة في كل وقت، هذا إلى جانب إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة السياحية لطلب المساعدة.

الروح الإيجابية

كما تقدم شرطة دبي نبذة حول مجلس «الروح الإيجابية»، الهادف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على الجميع. ويعكف على تنفيذ مبادرات توعية وثقافية وترفيهية، لمختلف فئات وشرائح المجتمع بما فيهم السياح والزوار.

الألعاب الإلكترونية

كما قدمت المنصة شرحاً للزوار حول الألعاب الإلكترونية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، بما فيهم الأطفال والشباب، وذلك في إطار جهود شرطة دبي للتوعية بشأن المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية، إن لم يملك الفرد الوعي الكافي لمواجهتها، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية للآخرين، تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية. ونوهت شرطة دبي إلى خدمة e-crime التي تستقبل كل البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

ورش توعية

وتستمر منصة شرطة دبي في تنفيذ ورش توعية للزائرين على مدار 4 أيام المعرض، باللغتين العربية والإنجليزية، بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي تمكن السياح من عيش تجربة سياحية ثرية، وتسهل خدمة وصولهم للمساعدة والاستفسارات وتقديم المقترحات وطلب المساعدة وبلغات عالمية، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، إلى جانب التوعية بخدمة e-Crime لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولمن يفقد متعلقاته الشخصية أو يعثر على مفقودات، فإن نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، يختصر الزمن على المتعاملين ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات على المتعاملين.

وبفضل هذا النظام، بات بإمكان المتعاملين اليوم في الدولة تسليم المعثور إلى أقرب نقطة سواء في مراكز الشرطة أم الجهات الحكومية أم المراكز التجارية أم الفنادق أم الوجهات الترفيهية عامة وغيرها من الشركاء في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل الخدمة ويضمن إيصال المعثور إلى صاحبه.

مسابقات يومية

كما تطرح المنصة مسابقات يومية خلال أيام المعرض على حسابات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويحصل الفائزون على جوائز قيمة.

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