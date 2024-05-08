«بريبكو بلوكس» تكمل تمويل أول عقار في دبي عبر منصتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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حققت «بريبكو بلوكس»، المنصة الرقمية في دبي التي تتيح ملكية جزئية للعقارات، إنجازاً متميزاً بنجاحها في إتمام تمويل أول عقار عبر منصتها الرقمية، والذي يقع في «أبراج بلفيو» في وسط مدينة دبي.

ويؤكد التمويل الناجح لهذا العقار الثقة الكبيرة التي وضعها المستثمرون في كل من «مفهوم الاستثمار الجماعي» الذي تقدمه منصة بريبكو، والسوق العقاري في دبي، حيث استثمر في هذا العقار حتى الآن، 209 مستثمرين توزعوا على أكثر من 40 جنسية، وبمتوسط استثمار قدره 6,220 درهماً.

وكانت منصة «بريبكو بلوكس» التي أسستها رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، قد أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات في دبي، بإتاحة الفرصة أمام مختلف الشرائح للاستثمار في العقارات، وبمبالغ بسيطة هي في متناول الجميع، وتقوم فكرة التمويل هذه على تقسيم العقار إلى أجزاء صغيرة متساوية تسمى «الكتل» (Blocks)، لتتيح الاستثمار بدءاً من مبلغ 2,000 درهم إماراتي فقط، وليس هذا فحسب، وإنما أيضاً تأخذ المنصة على عاتقها جميع التحديات التي قد يواجهها المستثمر عادةً، ومن دون أن يتحمل أي تبعات مالية ومن ذلك: تحديد العقار، وعدم وجود دفعة أولى كبيرة، وإنجاز المعاملات الورقية، أو تحمل تكاليف الصيانة، أو تأجير العقار.

ولمنح المستثمرين المزيد من الأمان والثقة، تخضع منصة «بريبكو بلوكس» لتنظيم «سلطة دبي للخدمات المالية»، وتلتزم أحكام وتشريعات هذه السلطة بما يضمن الحماية الكاملة لحقوق العملاء، وتتم حماية أصول المستثمر عبر «كيان ذي غرض خاص» (SPV)، ما يضمن الفصل القانوني عن الأنشطة التشغيلية الخاصة بـ«بريبكو بلوكس».

وتم اختيار العقار المكون من غرفة نوم واحدة في «أبراج بلفيو»، بعناية فائقة من قبل فريق من الخبراء في «بريبكو»، وتقدم هذه الشقة السكنية عائداً سنوياً مرتفعاً يصل إلى نحو 8.13%، وعائداً متوقعاً على الاستثمار يصل إلى 42% في فترة الملكية.

وتعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني: «لدي ثقة كبيرة بأن منصة بريبكو ستصبح المنصة المفضلة لأي شخص يرغب في الاستثمار في قطاع العقارات، ونحن في صدد إنشاء كيان ذي غرض خاص وإصدار شهادات لملكية الأسهم الفردية للمستثمرين».

وأضافت: «من المتوقع أن نوزع دخل الإيجار الأول مع نهاية شهر مايو من سنة 2024، كما يسرنا أن نعلن أن العقار الثاني الذي يقع في منطقة الخليج التجاري، قد اقترب من حصوله على التمويل الكامل بنسبة 100%».

ومع استمرار سوق العقارات في دبي في النمو وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، تعد منصة «بريبكو بلوكس» بوابة سلسة وسهلة للاستثمار في أفضل العقارات المُؤجرة، وكسب دخل شهري مغرٍ لجميع المستثمرين.

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