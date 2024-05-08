«سايبر تراك» تنطلق في الإمارات من مردف سيتي سنتر دبي

المصدر: دبي - البيان

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بدأت شركة تسلا عرض سيارتها «سايبر تراك» في مواقع وفعاليات مختارة في جميع أنحاء الإمارات، ضمن فعالية «سايبر أوديسي».، وظهرت السيارة للمرة الأولى في مردف سيتي سنتر دبي، وستعرض السيارة التي تنتمي لفئة شاحنات الـ«بيك أب» في حديقة الجبيل للمنغروف في أبوظبي في الفترة من 10 إلى 11 مايو الجاري.

وقالت تسلا إن الجمهور سيكون قادراً على التعرف إلى هذه «المركبة المميزة بالفعل ومعرفة المزيد عن مواصفاتها الفريدة وميزاتها وهندستها المبتكرة».

وفي عام 2019 تم الكشف عن سيارة «سايبر تراك» التي تعرضت لواحد من أكبر الإخفاقات التسويقية في التاريخ، وبعد مرور خمس سنوات، ومع العديد من التأخيرات، جاء في منشور على حساب «تسلا» في أوروبا والشرق الأوسط على موقع «إكس» أن «سايبر تراك» ستقوم «بجولة في أوروبا والشرق الأوسط خلال الشهرين المقبلين». وليس من المؤكد متى سيتم طرح السيارة للبيع في الإمارات.

و«سايبر تراك»، يمكن اعتبارها من أشد السيارات المثيرة للإعجاب حتى الآن، حيث وضع فيها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا جميع قدراته وآماله العالية، فلا يمكن القول عن «سايبر تراك» إنها سيارة عادية أبداً، لأنها تتميز بقدرات هائلة تتجاوز قدرات السيارة العادية.

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