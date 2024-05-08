إيرادات "تاكسي دبي" ترتفع 16% إلى 558.4 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت شركة "تاكسي دبي"، في بيان صحفي اليوم، أن إيراداتها للربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 558.4 مليون درهم، بفضل تحسن الأداء المالي لجميع قطاعاتها، مؤكدة مواصلة تنفيذ استراتيجيتها في توسيع أسطولها وزيادة هامش الأرباح.

وأظهرت النتائج المالية أن قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي حقق نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الرحلات، وتطبيق تعرفة جديدة لخدمات التنقل، والذي كان مدعوماً بإضافة مركبات أجرة جديدة.

وارتفعت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 مليون درهم، نتيجة زيادة حجم الأسطول وعقود الخدمة الجديدة.

وارتفع صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات وتكاليف التمويل، بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 108.0 مليون درهم. وبعد استبعاد تأثير الضرائب، ارتفع صافي الربح بنسبة 26%، وبلغ التدفق النقدي الحر خلال الربع الأول 122.7 مليون درهم.

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حافظنا على أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، وواصلنا تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على خطط النمو. ونحن ملتزمون بتطوير مشهد التنقل في دبي في ضوء زيادة مساحة المناطق الحضرية في الإمارة، وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي، وتطبيق التقنيات الذكية التي تحسّن الكفاءة التشغيلية لأعمالنا وتعزز تجربة النقل وتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة".

ومع حصول الشركة على رخص جديدة لمركبات الأجرة ومضاعفة عدد مركبات تاكسي المطار، تستعد شركة تاكسي دبي للاستفادة من النمو القوي الذي تشهده الإمارة، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ وغيرها في السوق.

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