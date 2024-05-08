«لامبورغيني» تختار دبي لأول ظهور إقليمي لسيارتها الجديدة «أوروس إس إي»

المصدر: دبي - البيان

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اختارت شركة «أوتوموبيلي لامبورغيني» إمارة دبي للظهور الأول لسيارتها الجديدة «أوروس إس إي» في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد أول سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة الأداء وبنظام هجين قابل للشحن الخارجي، وتم الكشف عن الطراز الجديد في حدث حصري أُقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي.

ويتميز إصدار «أوروس إس إي»، المركبة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي، بتصميم جديد ومزايا لتحسين الديناميكية الهوائية، وتقنيات جديدة غير مسبوقة في عالم السيارات، ومحرك هجين بقوة 800 حصان، كما يتفوق على طراز أوروس إس من ناحية الراحة، والأداء، والكفاءة، والانبعاثات، ومتعة القيادة. وبفضل اعتماد النظام الهجين، تتمتع السيارة بأعلى قيمة لعزم الدوران والقوة على الإطلاق، وهذا ما يمنحها مكانة فريدة ضمن فئتها، إلى جانب تقليلها الانبعاثات بنسبة 80%.

وتوفر سيارة «أوروس إس إي» تجربة قيادة لا مثيل لها أيضاً بفضل النظام الهجين القابل للشحن الخارجي، والذي يساعد على تحسين أداء السيارة ومزاياها الديناميكية في مختلف الطرقات والظروف، إذ يتم توفير المزيد من عزم الدوران والقوة مهما كانت سرعة دوران المحرك في الدقيقة، عن طريق الحلول التقنية المبتكرة، مثل إدخال نظام توجيه عزم الدوران الكهربائي بين المحورين والترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني.

وقال ستيفان وينكلمان، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «لامبورغيني»: قمنا في سيارة «أوروس» بتغيير نماذج عالم سيارات الدفع الرباعي، إيذاناً بدخول شريحة جديدة. وفي غضون سنوات قليلة فقط، أصبحت أوروس السيارة الأكثر مبيعاً لعلامتنا التجارية، وهذا ما مكن لامبورغيني من استقطاب عملاء جدد وتعزيز مكانتها في أهم الأسواق. ومع سيارة «أوروس إس إي»، اتخذنا خطوة أخرى نحو المستقبل بما يتماشى مع استراتيجيتنا والمضي قدماً في التحول نحو الأنظمة الكهربائية، والطريق نحو خفض الانبعاثات الكربونية الذي بدأ مع تقديم سيارة ريفويلتو الرياضية الفائقة في مارس من سنة 2023.

وفي حفل الإطلاق في الشرق الأوسط، قال باولو سالتوري، المدير الإقليمي لشركة «لامبورغيني» في الشرق الأوسط وأفريقيا: تضع سيارة «أوروس إس إي» معايير جديدة في فئة سيارات الدفع الرباعي الفائقة والمزودة نظاماً هجيناً في سوق الشرق الأوسط، وتعد سيارة «أوروس إس إي» الأفضل ضمن فئتها وتجمع العديد من المزايا والصفات المختلفة بأعلى مستوى من الانسجام والتناغم، ما يضمن تجربة قيادة لا مثيل لها، ويسعدنا أن نقدم هذا الطراز المتميز والرائع لعملائنا الكرام في المنطقة.

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