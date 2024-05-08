كولم ماكلوكلين يغادر منصب نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة

المصدر: البيان

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أعلن كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، تنحيه عن منصبه على رأس سوق دبي الحرة في 31 مايو الجاري 2024، وذلك بعد 55 عاماً من العطاء والنجاحات في قطاع تجزئة السفر.

وسيحتفظ ماكلوكلين، الذي كان له دور كبير ومؤثر وراء صعود سوق دبي الحرة وتبوأها مكانة عالمية مرموقة كأكبر سوق حرة في العالم، بدور استشاري، وسيحضر الأحداث الرياضية التي ترعاها السوق، كما سيحتفظ بمنصبه رئيساً لمؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.

فيما سيتولى راميش سيدامبي، الذي يشغل حالياً رئاسة العمليات في سوق دبي الحرة، منصب الرئيس التنفيذي الجديد لسوق دبي الحرة اعتباراً من أول يونيو 2024، حيث سيرفع تقاريره مباشرة إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة.

كما سيتولى صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات حالياً، منصبه الجديد نائباً للرئيس التنفيذي، سوق دبي الحرة.

و قال ماكلوكلين في معرض تعليقه على الإعلان: "أغتنم خبر الإعلان عن تقاعدي لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس إدارتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على دعمه الكبير والدائم لي، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح مهمتي على رأس سوق دبي الحرة. كما أشكر جميع أفراد طاقم عمل السوق من إداريين وموظفين، الذين لم يدخروا جهداً لدعم مسيرتي. لقد كان للاستمرارية والثبات دور رئيسي في نجاح سوق دبي الحرة، ويعتبر كل من راميش وصلاح مثالين ساطعين على ذلك، وأنا على يقين بأن سوق دبي الحرة ستمضي قدماً في مسيرة النمو والتألق وبناء مستقبل مشرق لمؤسستنا العريقة."

راميش سيدامبي مطور التجزئة

التحق راميش سيدامبي بالعمل في سوق دبي الحرة عام 1987، وأصبح رئيساً لقسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة قبل أن يتولى مناصب عليا أخرى في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير التجزئة وقسم الترفيه في سوق دبي الحرة. وفي عام 2016 تولى سيدامبي منصب رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، عقب تقاعد جورج هوران، وكان مسؤولاً عن جميع جوانب قطاع عمليات المؤسسة، حيث أشرف على مشاريع التجزئة الكبرى في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

وفي سياق تعليقه على منصبه الجديد، قال سيدامبي: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وإلى كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على هذا الشرف. لقد كان كولم شخصية قيادية بارزة في قطاع تجزئة السفر، ونموذجاً رائعاً يُحتذى به لي ولفريق العمل بأكمله. أتمنى له ولزوجته بريدا تقاعداً سعيداً. وأتطلع إلى الفصل التالي من مسيرتي المهنية والعمل عن كثب مع فريق عمل سوق دبي الحرة لمواصلة الارتقاء بمحفظة أعمالنا عبر جميع أقسام التجزئة والترفيه.

صلاح تهلك مسيرة مهنية

انضم صلاح تهلك إلى فريق عمل سوق دبي الحرة في العام 1992، وكان من أوائل الخريجين الإماراتيين الذين التحقوا بالمؤسسة، حيث تولى في البدء رئاسة قسم التسويق، وأصبح مديراً لبطولات سوق دبي الحرة للتنس في عام 2003. ويعدُ تهلك أول شخصية عربية تصبح عضواً في مجلسي الرابطة الدولية لمحترفي التنس والربطة الدولية للاعبات التنس المحترفات. وأصبح تهلك في عام 2016، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، سوق دبي الحرة، حيث كان مسؤولاً عن التسويق وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وأمن الشركات. وفي عام 2022 عُين تهلك في منصب المدير المشترك للعمليات.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال صلاح تهلك: "حظيت بمسيرة مهنية طويلة وحافلة في سوق دبي الحرة، وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم سمو، رئيس مجلس الإدارة، وإلى كولم ماكلوكلين على ثقتهما الغالية. لقد كان كولم بمثابة الأب والمعلم بالنسبة لي على مر السنين، وقد نهلت منه الكثير. أتمنى له ولحرمه بريدا ولعائلة ماكلوكلين الكريمة كل السعادة والتوفيق."

جاء كولم ماكلوكلين إلى دبي كعضو في الفريق الاستشاري من "شركة إير ريانتا" التابعة لهيئة المطارات الأيرلندية، التي تعاقدت معها حكومة دبي لإطلاق سوق دبي الحرة الجديدة في عام 1983. غير أن ماكلوكلين، الذي كان يقدم تقاريره إلى محي الدين بن هندي، المدير العام آنذاك، بقي في دبي ليشغل لاحقاً منصب مدير عام المؤسسة الجديدة، ومن ثم أصبح المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة في عام 2011، قبل أن يُعين لاحقًا في منصب النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة والشركات التابعة لها، والتي تشمل مطاعم القرية الأيرلندية وسينشري فيليج واستاد سوق دبي الحرة للتنس وفندق جميرا كريك سايد.

حققت سوق دبي الحرة، بقيادة ماكلوكلين، نمواً كبيراً ومطرداً على مدار العقود الأربعة الماضية حيث قفز إجمالي إيراداتها من 20 مليون دولار أمريكي في عام 1984 إلى 2.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وخلال تلك المسيرة الحافلة، حصدت سوق دبي الحرة أكثر من 780 جائزة، منها 86 جائزة مُنحت إلى كولم مباشرة، بما في ذلك "جائزة الموظف الأكثر تميزاً" التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2000. و"جائزة الرئاسة الأيرلندية للخدمة المتميزة" التي قدمها الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز في عام 2014. وفي عام 2017، منحت جامعة ميدلسكس دبي درجة الدكتوراه الفخرية لـ كولم ماكلوكلين في إطار احتفالها بنجاحاتها الأكاديمية في ذلك العام.

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