نومادك تطرح أحدث حلول سفر الأعمال في «سوق السفر العربي 2024»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نومادك» المنصة البريطانية المتخصصة في سفر الأعمال من «فراغومين» عن مشاركتها الأولى في معرض «سوق السفر العربي 2024»، لتتيح لزوار المعرض استكشاف الحلول المبتكرة من نومادك، والتي تهدف إلى تغيير مشهد سفر الأعمال، حيث تعزم الشركة على استعراض أبرز حلولها مثل تقييم الامتثال قبل السفر وميزة الملف التعريفي الفريد للمسافرين، والذي يأتي مدعوماً بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأتمتة الروبوتية للعمليات.

وقال علي حيدر، مدير نومادك الشرق الأوسط: «يأتي احتفالنا بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق أعمالنا في الشرق الأوسط في معرض سوق السفر العربي 2024 كشهادة على التزامنا بإحداث نقلة نوعية في مجال سفر الأعمال. يؤكد نمونا الذي بلغ ثلاثة أضعاف منذ بدايتنا كفريق ناشئ تفانينا تجاه عملنا والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا. بالإضافة إلى دور تقنياتنا وحلولنا المبتكرة في تبسيط إجراءات وعملية السفر، نضمن الامتثال والفعالية في كل خطوة ونضع معياراً جديداً في قطاع السفر للعمل».

إضافة إلى عرض حلولها، توفر مشاركة نومادك في «سوق السفر العربي 2024» فرصة كبيرة للتواصل والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال السفر، مع تسليط الضوء على مساهمات الشركة في تعزيز السفر المستدام والمتوافق مع الأحكام والقوانين الخاصة بكل دولة.

وتوفر منصة نومادك طريقة آمنة لتخزين سجلات السفر والبيانات، وبالتالي تقليل الحاجة إلى إدخال المعلومات بشكل متكرر. تم تصميم هذه التقنية الرائدة لضمان الامتثال للوائح الهجرة من خلال تتبع الموقع في الوقت الفعلي وإرسال تحديثات تلقائية لمتطلبات التأشيرة. بالإضافة إلى ذلك، تبسّط ميزة الأتمتة الروبوتية للعمليات الخاصة بنومادك بشكل كبير من عملية طلب تأشيرات السفر للعمل، حيث تستغرق أربع دقائق فقط، مع الاستفادة من بيانات المسافر الحالية لتقليل المهام الإدارية وتحسين الدقة. يأتي هذا الابتكار في وقت مهم، حيث تشهد دبي والمنطقة تدفقاً كبيراً من الزوار من حول العالم وزيادة في الطلب على حلول السفر الفعالة القائمة على التكنولوجيا.

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