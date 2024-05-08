وجهات دبي القابضة للترفيه تستقبل 13 مليون زيارة سنوياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في دبي القابضة للترفيه، أن الوجهات الترفيهية المنضوية تحت مظلة دبي القابضة للترفيه، تستقبل أكثر من 13 مليون زيارة سنوياً، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، في ظل زيادة التدفقات السياحية التي تشهدها الإمارة بدعم من زيادة الأنشطة والفعاليات وتوسع شركات الطيران وغيرها.

وقال مشيني خلال لقاء صحفي على هامش فعاليات سوق السفر العربي إن الشركة تخطط لإضافة المزيد من الوجهات والمنتجات الترفيهية لتلبية متطلبات الزوار على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، مشيراً إلى أن نمو أعداد السياح الدوليين إلى دبي ينعكس إيجابياً وبشكل كبير على أعداد زيارات الوجهات الترفيهية في دبي القابضة للترفيه.

وأوضح أن محفظة دبي القابضة تضم 3 فنادق وهي فندق ليغولاند ولابيتا وفندق روف، وتحقق هذه الفنادق مستويات اشغال متميزة سنويا بدعم من زوار الوجهات الترفيهية وزوار أخرين، مشيرا الى أن هناك خطط لإضافة المزيد من الفنادق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مشيني أن مستويات نمو أعداد الزوار إلى الوجهات الترفيهية يختلف من وجهة الى أخرى ومن موسم الى آخر مشيرا الى ان بعض الوجهات سجلت مستويات نمو من خانتين.

وقال مشيني أن القطاع السياحي في دبي يواصل مسيرة النمو، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة 2019 في معظم مؤشرات الأداء، ويسير بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ظل التوقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة اعداد الزوار في وجهات دبي القابضة للترفيه.

وأضاف أن الوجهات الترفيهية تحت مظل دبي القابضة للترفيه تشمل دبي باركس آند ريزورتس التي تعتبر أكبر مدينة ترفيهية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تزخر بأكثر من 100 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، وموشنجيت دبي الذي يعتبر أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من بوليوود على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويزخر بـ 29 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية المميزة ويضم المتنزه أربعة من أشهر الاستوديوهات العالمية، وهي "دريم وركس أنيميشنز" و"كولومبيا بتكتشرز" و"ليونزجيت" و"السنافر".

وقال إن وجهات دبي القابضة للترفيه تتضمن كذلك ريفرلاند دبي وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية وحديقة ليجولاند دبي المائية وفندقين ضمن المدينة الترفيهية: فندق ليجولاند وفندق لابيتا بالإضافة الى القرية العالمية التي تحتضن 27 جناحاً تضم أكثر من 200 من الثقافات المتنوعة والعروض الترفيهية، وذا جرين بلانيت دبي الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وحديقة وايلد وادي المائية أول حديقة مائية متكاملة على مستوى المنطقة في قلب دبي. وروكسي سينما وجولة "داخل برج العرب" والشبكة الإذاعية العربية كوكا كولا أرينا و"ذا فيو" وريال مدريد ورلد وعين دبي.

وقال مشيني أن القرية العالمية تعد إحدى أعرق الوجهات السياحية الجاذبة في دبي، حيث توفِّر أنشطة ترفيهية عائلية وثقافية من الطّراز العالمي، وهي تضم 27 جناحاً دولياً، وتوقع مشيني أن تواصل القرية العالمية تسجل ملايين الزوار سنوياً.

وأضاف أن هناك تنوعاً في زوار الوجهات الترفيهية بين الزوار من السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيرا الى ان السوق المحلي يعتبر داعم أساسي للحركة الترفيهية والسياحية بشكل عام.

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