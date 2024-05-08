اللجنة العليا لمعرض «آيسنار 2024»: الدورة الحالية ستكون استثنائية لعدد الحضور والمشاركين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بأن الدورة الحالية والتي تنطلق فعالياتها يومي 21 و22 مايو الجاري في مركز أدنك أبوظبي، ستكون استثنائية وقياسية من حيث التنظيم وعدد الدول والشركات المشاركة.

وبحسب الأرقام والاحصائيات المعروضة فأن الدورة الحالية تعتبر قياسية في حجم مساحة المعرض والشركات والدولة المشاركة فيه، حيث زادة المساحة بنسبة 57% لتصل إلى 24 ألف متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية زيادة في عدد الشركات بنسبة 14% عن الدورة السابقة، بواقع 210 شركة تمثل 35 دولة حول العالم، منها 84 شركة وطنية.

ووفقاً للأرقام فأن الشركات الوطنية تشكل 40% من اجمالي عدد الشركات المشاركة، في الوقت الذي تشهد فيه الدورة الحالية مشاركة 6 أجنحة رئيسية، تمثل كل من الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وألمانيا.

وأفادت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم (الثلاثاء) بأبوظبي لاستعراض أبرز مستجدات النسخة الجديدة من المعرض، بأن دولة الإمارات أضحت اليوم بفضل جهود كافة الإدارات والجهات المعنية، تتصدر العديد من القوائم والمؤشرات العالمية والدولية المعنية بالأمن والأمان، مبينة بأن المعرض يعكس اهتمام قيادتنا ويرسخ توجهاتها بأن الأمن هو الركيزة الرئيسية للدولة.

وأكدت اللجنة بأن المعرض يعد أحد أبرز المحطات على قائمة الفعاليات العالمية في مجال الأمن والسلامة، كونه يوفر لصناع القرار من القطاعين العام والخاص، أحدث مفاهيم وتكنولوجيا الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ودرء المخاطر، مما جعل هذا الحدث محطة مهمة على أجندة المختصين والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار، والوقوف على أحدث وآخر ما توصل إليه هذا القطاع، وإتاحة الفرصة للتعرف والاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والحلول في المجالات الأمنية.

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