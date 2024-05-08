أو سي هوم" تعلن عن عروض هائلة بتخفيضات تبدأ من 25٪ وتصل إلى 75٪

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استمتع بخصم إضافي بنسبة 5٪ عند الشراء بقيمة أكثر من 1000 درهم، وبخصم إضافي بنسبة 10٪ عند الشراء بقيمة أكثر من 10,000 درهم

تواصل "أو سي هوم" إبهار عملائها كعلامة تجارية محلية ناشئة، حيث تقدم مجموعة من الديكورات المنزلية الأنيقة بأسعار ميسورة، وتقدم أكبر تخفيضاتها لهذا العام، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بخصومات لا مثيل لها تبدأ من 25٪ وتصل إلى 75٪ على تشكيلة واسعة من الأثاث والإكسسوارات المنزلية. ولا تتوقف الأمور هنا، حيث يمكنكم الاستفادة من خصم إضافي بنسبة ٥٪ عند الشراء بقيمة تزيد عن ١,٠٠٠ درهم، أو بخصم بنسبة ١٠٪ عند الشراء بقيمة تتجاوز ١٠,٠٠٠ درهم، فوق التخفيض الأساسي.

من ٨ مايو إلى ٣٠ مايو، تدعو "أو سي هوم" سكان دبي لتجسيد أحلامهم في منازلهم مع مجموعة متنوعة من الأثاث والديكور العصري والأنيق بأسعار مذهلة. ولسكان أبوظبي، تمتد الفرصة للتوفير من ٨ مايو إلى ٧ يونيو، لتمنح الجميع فرصة الاستفادة الكاملة من هذه العروض الرائعة. وإلى زبائننا في الشارقة، لا تفوتوا فرصة التسوق من ٨ مايو إلى ٢٩ مايو للاستفادة من هذا الحدث الاستثنائي للتخفيضات.

تقدم "أو سي هوم" تصميمات داخلية مبتكرة للمنازل، مع امتزاج متقن بين أحدث صيحات الموضة وديكورات المنازل. بفضل رؤيتها المستقبلية واهتمامها بأحدث الصيحات، تتجاوز "أو سي هوم" مفهوم المتاجر التقليدية للأثاث؛ فهي تعبر عن نمط حياة لأصحاب المنازل العصريين والمهتمين بالموضة. تجسد مجموعاتها أحدث صيحات التصميم، مما يضمن تلبية الأذواق المتنوعة والحيوية لكل زبون.

بإضافة لمسة شبابية وحس معاصر على كل منتج، تُحدث "أو سي هوم" ثورة في طريقة تفكير الناس حول فن الديكور المنزلي، حيث يصبح أكثر من مجرد ضرورة، بل يُمثل بياناً عن الأناقة والشخصية. إذا كنت تميل إلى التصاميم الأنيقة والجمال البسيط، أو تُفضل التصاميم الجريئة والمتنوعة، فإن "أو سي هوم" تقدم مجموعة متنوعة من القطع المثالية لتحسين مساحتك والتعبير عن ذوقك الفريد في عالم الموضة.

بالإضافة إلى مجموعتها الرائعة من الأثاث، تُقدم "أو سي هوم" تشكيلة واسعة من الإكسسوارات المنزلية التي تضيف اللمسات النهائية المثالية إلى أي مساحة. من أطقم الطعام الأنيقة إلى السجاد الأنيق، يمكن للعملاء العثور على كل ما يحتاجونه لتجميل منازلهم وترك انطباع يدوم.

هريدش ميثواني، رئيس قسم التسويق في "أو سي هوم"، يعلق: "يسرنا أن نقدم لعملائنا فرصة إنشاء منازل أحلامهم دون تكاليف باهظة. مع خصومات تصل إلى 75% وتوفيرات إضافية عند الشراء بكميات كبيرة، الآن هو الوقت المناسب لترقية مساحاتك المعيشية. في "أو سي هوم"، نحن نسعى جاهدين لإضفاء لمسة شخصية على مساحتك التي تعكس ذوقك الخاص."

اكتشف تشكيلة تلهم إبداعك وتحمل بصمتك الخاصة، وأنشئ مسكنك الخاص الذي يعكس شخصيتك. لا تفوت فرصة التوفير الكبيرة على الأثاث المنزلي والديكور. زُر متجر "أو سي هوم" الأقرب إليك في دبي، أبوظبي، أو الشارقة اليوم لتبدأ رحلة التحول.

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